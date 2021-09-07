رئيس «ITFC» يشارك في منتدى مصر للتعاون الدولى ويلتقي السعيد ومعيط

يزور المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، الأربعاء مصر، لمدة يومين .

يشارك خلالها فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى يعقد تحت رعاية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة التعاون الدولى .

ويتحدث المهندس هانى سالم سنبل، الأربعاء فى جلسة عن دور التعاون الدولى الإنمائى فى تسريع التقدم نحو خطة عام 2030 بمشاركة وزراء افارقة ومتحدثون من عدة مؤسسات دولية.

كما سيلتقى خلال زيارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ويبحث خلال اللقائين تعزيز التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وحكومة جمهورية مصر العربية وبرامج التعاون المستقبلية.

كما تعاونت المؤسسة مع وزارة التعاون الدولي في تنظيم ورشة في اليوم الثاني للمؤتمر عن “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): آفاق وتحديات التجارة الرقمية للقطاع الخاص”، بمشاركة وزيرة التعاون الدول الدكتورة رانيا المشاط و عدد من الوزراء و متحدثين رفيعي المستوى.

وسيتم تسليط الضوء على دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في معالجة قيود التجارة الرقمية وتأثير البنية التحتية للجودة على مشاركة القطاع الخاص في التجارة الرقمية.

علاوة على ذلك ، ستتناول ورشة العمل الحلول التنظيمية الممكنة ، لا سيما لقضايا مثل حماية البيانات والملكية الفكرية ، بالإضافة إلى مناقشة كيفية جعل التجارة عبر الحدود أكثر سهولة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المهندس هانى سالم سنبل:” أتطلع للمشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الأولى، حيث تعد مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من حيث الدور الهام التي تلعبه مصر في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية الجديدة و أهميته في تعزيز وتيسير التجارة والتصدير بين دول إفريقيا بالإضافة إلى التركيز على تحقيق التنمية المستدامة. فإن محفظة المؤسسة في مصر متنوعة حيث تضم عدة برامج مهمة مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ومشاريع تهدف إلى تنمية الصادرات .

بالإضافة إلى عمليات تمويل التجارة والذي بلغ المجموع الكلى نحو 11.207 مليار دولار أمريكى لدعم قطاعات الطاقة و السلع التموينية و قطاعات أخرى “.