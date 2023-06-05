رئيس DHL العالمية يبحث مع مدبولي زيادة حجم استثمارات الشركة في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، جون بيرسين، الرئيس التنفيذي لشركة “DHL” إكسبريس العالمية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونور الدين سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة “DHL” إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم استعراض خطط الشركة المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في السوق المصرية.

ورحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة “DHL” في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية، مُشيدًا بنشاط وأداء الشركة منذ بدء عملياتها بالسوق بمصر في قطاع الشحن واللوجستيات عام 1980.

وأعرب عن تطلعه لرؤية المزيد من توسعات “DHL” إكسبريس في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وهنّأ جون بيرسين، الدكتور مصطفى مدبولي على الانتقال للمقر الجديد في العاصمة الإدارية، مبديًا إعجابه بالسرعة التي تم بها تشييد المدينة وتنفيذ الانتقال الفعلي للحكومة.

وحول أعمال الشركة فى مصر قال بيرسين: أداؤنا الجيد في بلدٍ ما يعكس أيضًا الأداء الجيد للدولة التي نعمل بها، على أصعدة التجارة والصادرات، ومدى ترابط ذلك البلد مع العالم من حوله، مشيدًا بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن هدف الزيارة هو بحث زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية، والذي يقدر حاليًّا بأكثر من مليار جنيه ، في إطار سعي الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسي في أفريقيا.

وتابع قائلًا إنهم اختاروا القاهرة للمرة الثانية، لعقد الاحتفال السنوي لموظفيهم في منطقة الشرق الأوسط، ولديهم حوالي 200 موظف، الآن، لحضور الفعالية من منطقة الشرق الأوسط، وفي يوليو سيكون لديهم 250 موظفًا من 49 دولة أفريقية.

وتابع أن القاهرة هي وجهة مفضلة، بالنسبة لهم ولموظفيهم، ولا سيما أنها تعتبر بوابة التجارة للسوق الأفريقية.

وفي غضون ذلك، شرح وزير التجارة والصناعة الفرص المتاحة أمام شركات الشحن والنقل الجوي لنقل صادرات مصر من الأغذية والفواكه والخضراوات، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع شركة “DHL” في نقل هذه الصادرات، ولا سيما شحنات الخضراوات والفواكه الطازجة إلى أوروبا.

وأشار نور الدين سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة “DHL” إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى وجود رغبة لدى الشركة لزيادة عدد الرحلات الجوية لطائرات DHL إلى مصر، منوهًا بأنه لدى الشركة نحو 19 نقطة شحن لتغطية معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن المصريين يمثلون العنصر البشري الرئيس الذي تعتمد عليه الشركة في التوظيف في المنطقة.

وقال إن زيارة مسئولي الشركة، بصحبة موظفي منطقة الشرق الأوسط، تدعم السياحة والأعمال في مصر؛ لأن البلاد لديها العديد من الفرص الواعدة، ونحتاج للترويج لهذه الفرص.