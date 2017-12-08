رئيس CIB: الدول الأفريقية تسعى لوضع رؤية تكامل اقتصادي

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن دول أفريقيا أصبحت تسير على نهج الدول الكبري، ومنها والصين واليابان، لوضع رؤية تكامل فيما بينها على المدى الطويل.وأشار، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش مشاركته فى مؤتمر الاستثمار والأعمال لأفريقيا والعالم المنعقد بمدينة شرم



شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:

قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن دول أفريقيا أصبحت تسير على نهج الدول الكبري، ومنها والصين واليابان، لوضع رؤية تكامل فيما بينها على المدى الطويل.

وأشار، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش مشاركته فى مؤتمر الاستثمار والأعمال لأفريقيا والعالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إلي أن التكامل في التجارة بين البلدان الأفريقية أمر مهم، ومن الضروري إزالة الحواجز بين الأقاليم الخمسة بالقارة، مضيفاً: “القارة بحاجة إلى إزالة الحواجز، وهذه المشكلة اقترح أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حلها من خلال إنشاء شبكة طرق أو سكك حديدية بين دول القارة لزيادة التجارة والتبادل الاقتصادي”.

وتابع: الإنتاجية في أفريقيا منخفضة حالياً، وهو ما يمثل فرصا للاستثمار لزيادة الإنتاجية في القارة، كما أن أفريقيا ينظر إليها على أنها سوق واعدة.

وذكر “عز العرب”، إن قيمة العجز في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا يصل إلى 90 مليار دولار، فى عدد من القطاعات الأساسية ومنها الصحة والتعليم.