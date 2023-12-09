رئيس «BrandMix» نستهدف 30% نموا في 2024 ونسعى للعمل بنظام الـ«B2C» مع المستهلك

أكد ممدوح شيمي، رئيس شركة «BrandMix» للتسويق والتوريدات العمومية للشركات متعددة الجنسيات والشركات المصرية الرائدة، أن السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار في عدة مجالات من ضمنها التسويق.

واعتبر شيمي أن النسبة الأكبر من الشركات العاملة بالسوق المصرية في مجال التسويق شركات صغيرة ومتوسط، مضيفا أن الضرر الحقيقي الواقع علي الشركات العاملة تحت المظلة الرسمية، هي الشركات العاملة بالسوق بطريقة غير رسمية، والتي تقدم خدمتها بدون أي إشراف من الدولة، ولا تتحمل أي أعباء علي عكس الشركات الملتزمة، مشيراً إلى أن BrandMix، قامت من جانبها بعمل مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمودرين لديها بهدف التوعية والحفاظ علي جودة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وطالب شيمي، بضرورة أن تتدخل الدولة بحلول جذرية لإنهاء تلك الأزمة وإلا ستؤثر علي الشركات التي تعمل وفق المنظومة الرسمية، وتنذر بإغلاقها أو خروجها من السوق، مطالباً مجمتع الأعمال بضرورة إيقاف التعامل مع الشركات التى نعمل بطريقة غير رسمية، ودعوتها لتقنين أوضاعها، مما سيزيد من الحصلية الضريبة للدولة وستنعكس بالايجاب علي جودة المنتجات للمستهلك.

وأشار إلى أن حجم أعمال Brand Mix، بالسوق المصرية خلال الـ 9 سنوات الماضية تجاوز التوقعات، ونستهدف 30% نمو بـ 2024، من خلال زيادة حجم التعامل مع شركاء النجاح من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المصرية الرائدة، وهو ماسينعكس إيجابياً علي فرص العمل التي ستوفرها الشركة، مؤكدا على تعزيز و تشجيع دور المرأة المصرية من خلال اتاحة فرض عمل وتولى مناصب قيادية فى الشركة والذى يعتبر أحد أهم أهداف الشركة.

وأوضح شيمي أن Brand Mix، لديها برنامج كامل لدعم الشركات المصرية الناشئة وتشجيعها علي زيادة حجم أعمالها بالسوق المصري تماشياً مع رؤية الدولة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن 80% من اقتصاديات الدول بالعالم قائمة علي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الميزة التنافسية التي تقدمها ” Brand Mix”، تقوم بالاساس علي سرعة التنفيذ والتسليم، من خلال فريق كامل بالشركة، يعمل وفق أحدث الإمكانيات الموجودة بالمنطقة العربية، ونسعي للتكامل والتطور بشكل يومي، ونستهدف خلال 2024 العمل علي الأهتمام بالتسويق الإلكتروني وفق رؤية الشركة الإستراتيجية، نظراً للأهتمام المتنامي للعملاء لمجالات التسويق الإلكتروني.

وتابع رئيس شركة BrandMix، للتسويق، والتوريدات العمومية للشركات متعددة الجنسيات والشركات المصرية الرائدة، والحاصلة علي شهادة الأيزو 90001 لـ 2015، لإدارة الجودة في مجال التسويق: عملنا خلال السنوات الماضية بنظام الـB2B، ونسعي خلال 2024 لخدمة شريحة جديدة من المجتمع من خلال التوسع بنظام العمل مع المستهلك النهائى ما يعرف بالـ B2C، وهو تحدي جديد يستهدف جذب نوعيات جدبدة من العملاء ويستهدف إلي زيادة حجم الاعمال والاستثمارات بشكل مخطط له من قبل الإدارة التنفيذية بالشركة، إضافة إلي أن السوق المصري واعد وقابل لنوعيات مختلفة من الأعمال وهو مانسعي في العمل علية وزيادته.

وأشار رئيس شركة BrandMix، إلي أنه رغم التشريعات والتحركات الكبيرة والمجهودات التي تقوم بها الدولة ممثلة فى هئية الاستثمار في دعم مناخ العمل بالسوق المصري، إلا أن هناك بعض المشكل التى تهدر الكثير من الفرص الأستثمارية وأهمها أزمة “التسعير” وفروق العملة ، مشيراً بأنه لو تم حلها ستوفر مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والتي من المتوقع التي تدخل السوق المصري في الفترة القليلة المقبلة كحد أقصي الربع الأول لـ 2024، مشيراً إلى أن هناك حلول تتعلق بحل أزمة الدولار ونعي أن الدولة والبنك المركزي يقومون بدور فاعل ، ولكن مطلوب مزيد من الحلول”.