رئيس BP: حقل ظهر يبدأ الإنتاج في ديسمبر

خالد بدر الدين:أكد بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة BP البريطانية، اليوم الخميس، أن حقل ظهر المصري للغاز الطبيعى، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، في طريقه لبدء الإنتاج في ديسمبر القادم.وذكر أن المشروعين المتبقيين من بين سبعة مشروعات خططت الشركة لبدء الإنتاج فيها هذا العام، يمضيان على ا





خالد بدر الدين:





أكد بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة BP البريطانية، اليوم الخميس، أن حقل ظهر المصري للغاز الطبيعى، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، في طريقه لبدء الإنتاج في ديسمبر القادم.

وذكر أن المشروعين المتبقيين من بين سبعة مشروعات خططت الشركة لبدء الإنتاج فيها هذا العام، يمضيان على المسار الصحيح، ومن بينهما حقل ظهر العملاق المصري للغاز.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة رويترز، أن اتفاقا لتمديد اتفاق تقاسم إنتاج النفط في أذربيجان لمدة 25 عاما سيكون مربحا، في ظل أسعار النفط الحالية.

وقال إن العوامل الاقتصادية جيدة جدا، وقوية لجميع الأطراف المعنية.

وكان قد تم توقيع كونسورتيوم تقوده شركة BP مع أذربيجان لمواصلة تطوير حقول أذري – شيراج – جونيشلي، البحرية العملاقة حتى عام 2050.

