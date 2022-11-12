رئيس Binance يحذرمن أزمة تضرب قطاع العملات الرقمية على غرار 2008

حذر الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس Binance للأصول الرقمية من أن صناعة العملات المشفرة المترنحة تواجه أزمة على غرار عام 2008 ستؤدي إلى حملة تنظيمية تشتد الحاجة إليها، وفقا لشبكى ” سى إن إن” الأمريكية.

قال تشانغبينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة “بينانس” خلال مؤتمر في إندونيسيا، إنه “أمر مدمر للصناعة، وقد اهتزت ثقة المستهلك بشكل كبير.”

كان رئيس Binance ، المعروف باسم CZ ، يتحدث وسط الانهيار المذهل للمنافس ” إف تى إكس” FTX ، الذي قدم طلبًا للإفلاس.

كان تشاو لاعباً رئيسياً في سقوط FTX .

إعلان إفلاس واستقالة مؤسس FTX

توصلت Binance إلى صفقة إنقاذ مبدئية مع FTX في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن هذه الصفقة انهارت على الفور تقريبًا، مما مهد الطريق لإعلان إفلاس واستقالة مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد.

وأشار تشاو إلى أن اضطراب العملات المشفرة يشبه إلى حد كبير الأزمة المالية العالمية لعام 2008، التي أسقطت بير ستيرنز وليمان براذرز وغيرهما من اللاعبين البارزين في وول ستريت.

قال تشاو: “ربما يكون هذا تشبيهًا دقيقًا”. وحث المنظمين على النظر إلى ما هو أبعد من مجرد قواعد مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك (KYC) والتركيز بدلاً من ذلك على العمليات ونماذج الأعمال واحتياطيات البورصات مثل FTX.

وأضاف تشاو: “سوف يدقق المنظمون، عن حق، في هذه الصناعة كثيرًا، وبصعوبة أكبر، وهو على الأرجح أمر جيد لنكون صادقين”. وتابع “على المدى القصير، إنه مؤلم للغاية لمستثمري التجزئة … نشعر بهذا الألم. لكن على المدى الطويل، هذه دعوة إيقاظ أخرى تقول، “انظر، نحن في صناعة جديدة. هناك الكثير من المخاطر ونحن بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل مع هذه المخاطر “.

قام تشاو أيضًا بتفصيل تعاملاته مع FTX ، قائلاً إن شركته قررت التخلص من ممتلكاتها في FTX بعد أن أثار تقرير CoinDesk تساؤلات حول الميزانية العمومية لصندوق التحوط الشقيق لشركة FTX.

قال تشاو: “لم تنشأ هذه المشكلة في الأيام الثلاثة الماضية”، مضيفًا أن المشكلة ظلت قائمة لفترة أطول.

اتهم الرئيس التنفيذي لشركة بينانس FTX بـ “الاستخدام غير القانوني” لأموال المستخدمين.

قال بانكمان-فرايد، صاحب العملة المشفرة البالغ من العمر 30 عامًا والذي يقف وراء FTX ، أمس الجمعة إنه “آسف حقًا” بشأن ما حدث في شركته.

كتب بانكمان-فرايد على تويتر: “أنا أجمع كل التفاصيل معًا، لكنني شعرت بالصدمة لرؤية الأمور تتكشف بالطريقة التي تمت بها في وقت سابق من هذا الأسبوع.”