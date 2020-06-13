رئيس «يونيليفر مشرق» لـ«المال» : زيارة رئيس الوزراء رسالة دعم للقطاع الخاص والتصدير

أشاد رئيس الوزراء خلال جولته بالاستثمارات الجديدة التى تم ضخها من خلال الشركة، وبجودة المنتجات التى يتم تصديرها إلى عديد من دول العالم.

قال أشرف بكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة لجريدة “المال” إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم مصنع الشركة رسالة واضحة من الدولة بأهمية القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة في الفترة الحالية بالإضافة إلى تشجيع التصدير .

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق في تصريحاته لـ “المال ” أنهم سعدوا جدا بزيارة رئيس الوزراء للمصنع والزيارة رمز ورسالة قوية جدا بدعم القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات وأيضا للعمال .

وقال إنه خلال الزيارة كانت هناك لفتة طيبة من رئيس الوزراء بحديثه مع العمال في المصنع وهذا الأمر له تأثير قوي على العمال ورسالة تحفزهم على العمل والإنتاج وتقدير مجهودهم.

وأضاف أنه مع تأثر الحصيلة الدولارية مع أزمة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بالتحويلات وغيرها من المصادر تأتي أهمية دعم وتشجيع عملية التصدير كأحد موارد توفير الحصيلة الدولارية ، وزيارة رئيس الوزراء رسالة لتشجيع التصدير خاصة وأن يونيليفر مشرق تصدر إلى 55 دولة .

تصريحات أشرف بكري لجريدة “المال” جاءت عقب قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، بجولة لمصنع شركة “يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة”، ورافقه فيها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار .

وأشاد رئيس الوزراء خلال جولته بالاستثمارات الجديدة التى تم ضخها من خلال الشركة، وبجودة المنتجات التى يتم تصديرها إلى عديد من دول العالم.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة تضع الصناعة على أجندة الأولويات خلال هذه المرحلة، وأن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعقد الاجتماعات المستمرة مع رجال الصناعة، و الزيارات الميدانية للمصانع، لتقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة .

وأكد أشرف بكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة” أن الشركة حرصت منذ بدء ظهور فيروس ” كورونا” المستجد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس بين العاملين، وتوفير جميع المستلزمات التي تتطلبها تلك الإجراءات، والتشديد على الالتزام بها.

وأوضح أن شركة ” يونيلفر مشرق للصناعة والتجارة” استثمار إنجليزي – هولندي، وتتواجد في مصر منذ 30 عاماً تقريبا ، وتعمل بمجال المنتجات الاستهلاكية السريعة بقطاعات الصناعات الغذائية ومنتجات التجميل والعناية الشخصية والمنزلية.

وقال أن استثمارات الشركة في مصر بلغت 7 مليارات جنيه تقريبا ، تضم مليار ونصف جنيه منذ نوفمبر 2016؛ وتم تخصيصها لتحديث وزيادة قدراتها الإنتاجية وفي مضاعفة حجم الإنتاج وزيادة قدراتها التصديرية، ويعمل فيها أكثر من 22 ألف عامل بوظائف مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح خلال زيارة رئيس الوزراء أن الشركة تمتلك 5 مصانع في كل من برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، وتقوم بتصدير 50% من حجم الإنتاج الذي يبلغ 180 ألف طن من جميع منتجاتها سنوياً.