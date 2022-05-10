رئيس «يوروجيت» الألمانية : سعداء بالشراكة مع مصر.. ولدينا ثقة قوية للغاية في الاقتصاد المصري

عبّر توماس إيكلمان، رئيس مجلس إدارة شركة يوروجيت الألمانية، عن أنه شرُف، اليوم، بتوقيع عقد للتعاون مع وزارة النقل، ومع شركائهم في إيطاليا، وأكبر الخطوط الملاحية العالمية.

وقال: في الحقيقة لقد أصبح يوم 10 مايو 2022 تاريخًا مهمًّا لنا، ونحن كشركاء سعداء بهذه الشراكة مع مصر، مشيرًا إلى أن شركته تعد أكبر مُشغلي الحاويات في ألمانيا، وأنهم كتحالف يعدّون من الأربعة الأوائل في العالم كمشغّلين لمحطات وخطوط ملاحية وأنشطة لوجيستية.

وأضاف إيكلمان أنهم بدءوا التعاون مع وزارة النقل في مصر منذ عام 2018، وتعاونوا بشكل جيد للغاية لكي يحولوا ميناء دمياط إلى محور مهم للحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووجّه الشكر إلى وزير النقل على دعمه الكبير لهم منذ بدء العمل، لافتًا، في الوقت نفسه، إلى أن رئيس الجمهورية اجتمع بهم عدة مرات، وأكد الرئيس دعمه القوي لهم.

وأشار إيكلمان إلى تأكيد رئيس الوزراء دعمه لهم كذلك، موجهًا الشكر للقيادة السياسية وللدكتور مصطفى مدبولي على هذا الدعم الكبير، الذي أسفر عن مشروع ضخم باستثمارات كبيرة في ميناء دمياط،

وأكد أن لديهم في التحالف ثقة قوية للغاية في الاقتصاد المصري، وقال إن مجموعتهم تستهدف من هذا المشروع، الذي يقومون بتنفيذه، ويبدأ من ميناء دمياط، تحويل الميناء إلى أكبر محطة دولية للحاويات في العالم.

ووجّه الشكر مجددًا لوزارة النقل والوزير، وأعرب عن اعتزازه وفخره للتعاون مع الوزارة.

جاء ذلك عقب انتهاء مراسم توقيع العقد الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة اليوم، بشأن اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” في ميناء دمياط.

وأدلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتصريح أكد خلاله أنهم في وزارة النقل شرُفوا، اليوم، بتوقيع هذا العقد بين هيئة ميناء دمياط وتحالف عالمي يضم عددًا من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال،

سواء في إدارة وتطوير المحطات أو الخطوط الملاحية العالمية، وهو تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب إيطاليا”، و”هاباج لويد”، بالإضافة إلى شركات مصرية وطنية متخصصة في مجال النقل البحري.

وأشار وزير النقل إلى أن طول المحطة يبلغ نحو 2 كم طولي أرصفة، بأعماق تصل إلى 18 مترًا، موضحًا أن هذه الأعماق تعتبر هي الأكبر من نوعها والتي تم بها تنفيذ محطات في كل الموانئ بمصر،

كما أن هذا المشروع الذي نحن بصدده يأتي في إطار تخطيط وزارة النقل لتنفيذ توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأضاف الفريق كامل الوزير أننا نضيف، اليوم، لميناء دمياط محطة حاويات جديدة تضيف له حوالي 3.5 مليون حاوية سنويًّا في طاقة التداول.

ولفت إلى أن المشروع الأشمل والأكبر، والذي تم الاتفاق عليه مع التحالف، يتمثل في إنشاء ممر أو محور لوجيستي بالكامل يستند بشكل أساسي على المحطة في ميناء دمياط،

ثم ينطلق إلى مجموعة مناطق لوجيستية أو صناعية كبيرة تبدأ من دمياط حتى صعيد مصر، مرورًا بمناطق الدلتا والقاهرة، حتى تتحقق فكرة المحور اللوجيستي الكبير؛ وسعيًا لتحقيق الهدف الأشمل الذي نعمل على تنفيذه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس وهو أن تكون مصر مركزًا للوجيستيات.

وقال الوزير: نحن لا نعمل فقط في ميناء دمياط، ولكن نعمل أيضًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، وسفاجا، وجربوب، وجميع الموانئ المصرية الأخرى التي نستهدف إحداث عمليات تطوير بها، وزيادة عدد الأرصفة وساحات التداول بها؛ من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل البحري بالدولة المصرية.

إضافة إلى تسريع الإجراءات لزيادة طاقة التداول في الموانئ، فضلًا عن زيادة خطوط الأسطول المصري، وزيادة عدد السفن التي سنستخدمها خلال الفترة المقبلة.

في هذا الإطار أشار وزير النقل إلى أننا نستطيع بذلك تأكيد أن لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر.

واختتم الوزير تصريحه بتجديد التهاني للعاملين في وزارة النقل؛ وخاصة في هيئة ميناء دمياط ورئيس الهيئة والعاملين بها على هذا الاتفاق،

كما وجّه التهنئة لمسئولي التحالف العالمي، مؤكدًا أننا شرُفنا بتوقيع عقد الاتفاق مع هذا التحالف العالمي الكبير والقوي، داعيًا لهم جميعًا بالتوفيق،

وأن ننتهي نحن كمصريين من إنشاء البنية الأساسية للمحطة بنهاية العام الحالي أو خلال الربع الأول من العام المقبل،

وأن يتزامن مع ذلك بدء التحالف في تجهيز المعدات وبدء إعداد البنية الفوقية للمحطة، حتى نتمكن من تشغيلها في منتصف العام المقبل أو في الربع الأخير منه.