رئيس «ويليس رى» يطالب معيدي التأمين بالعودة إلى الأساسيات الفنية والتركيز على النسب المجمعة

قال جيمس فيكرز رئيس شركة ويليس رى لإعادة التأمين أنه يجب على شركات إعادة التأمين الاستجابة للتحديات العديدة في السوق الحالية من خلال “العودة إلى الأساسيات” والتركيز على النسب المجمعة.

وأشار فيكرز أن نتائج ويليس رى لإعادة التأمين الأخيرة إنتهت الى إنخفاض إجمالى رأس مال صناعة إعادة التأمين بنسبة 3 ٪ فقط خلال النصف الأول من عام 2020.

وأوضح رئيس ويليس رى أن الانخفاض كان أكثر اعتدالًا بكثير مما كان يخشاه الكثير في السوق في أعقاب تأثير جائحة كورونا COVID-19 ، الذي ضرب عائدات استثمارات معيدي التأمين و شركات التأمين بشدة في الربع الأول.

جيميس فيكر الرئيس التنفيذى لشركة ويليس رى لاعادة التأمين

ولفت فيكرز أن النقطة الأساسية هي أن سوق إعادة التأمين ليس مقيدًا برأس المال خاصة أنه تاريخيًا فإن الأسواق الصعبة في الماضي كانت مدفوعة بنقص رأس المال ومع ذلك ، فإن متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال لصناعة إعادة التأمين لم يشهد تغيرًا طفيفًا على مدى السنوات القليلة الماضية وهناك مخاوف من أن السوق لا يكسب ما يكفي لتغطية تكاليفه.

تحقيق أرقام النسبة المجمعة من خلال نظام الاكتتاب

وأكد ان التحديات الإضافية تشمل إرتفاع التضخم الاجتماعي ، ومحدودية إصدارات احتياطي العام السابق ، واحتمال استمرار ضعف عائدات الاستثمار إلى أجل غير مسمى حيث تظل أسعار الفائدة منخفضة ومع وجود العديد من العوامل التي تعوض مرونة وضع رأس المال للصناعة ، لذا يجب لى معيدي التأمين التركيز على أساسيات أعمالهم للمضي قدمًا.

وأضاف أن بعض معيدى التأمين عادوا الى الأساسيات الآن حتى يتمكنوا من تحقيق عائدًا مناسبًا على حقوق الملكية من خلال الاعتماد على الدخل الاستثماري ، لكن COVID-19 تعارض مع هذا النموذج من خلال الكشف عن العلاقة بين جانب الأصول والخصوم في ميزانيات العديد من الشركات.

ولفت الى أن هذا النموذج سيدفع شركات التأمين يجب أن تركز حقًا على تحقيق أرقام النسبة المجمعة من خلال نظام الاكتتاب ، وكذلك إدارة إعادة التأمين بعناية من أجل محاولة مساعدتهم على تحقيق الأرقام التي يخبرون مستثمريهم أنهم يهدفون إلى تحقيقها.

وتابع أن ويليس رى لا تزال واثقة من أن الصناعة يمكن أن تظل مربحة على الرغم من مخاطر السوق الجديدة هذه ، لا سيما مع استمرار زخم الأسعار في النمو.

وأقر فيكرز أن هناك شركات اعادة جديدة وصناعة اعادة التأمين بشكل عام تتمتع برأس مال جيد علاوة على ان الأداء الأساسي يتحسن ، ولكن لا يمكن الشعور بالرضا لأن المستوى الحالي للأداء ليس كا يجب أن يكون

وفيما يتعلق بموضوع تسعير إعادة التأمين ،تعتقد شركة ويليس ري أن المعدلات وصلت إلى مستويات مناسبة حتى الآن ، لكنه يتوقع استمرار الزيادات الثابتة في الأسعار في العام المقبل.