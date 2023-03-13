رئيس وكالة الفضاء المصري يكشف تفاصيل إطلاق القمر الصناعي حورس2 (فيديو)

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر على القناة المصرية الأولى صباح اليوم، إن إطلاق القمر حورس 2 هو جزء من كوكبة أقمار حورس.

وأضاف صدقي: أنه في يوم 24 فبراير أعلنا عن إطلاق حورس1 وكوكبة الأقمار تلك تقع في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر ممثلة في وكالة الفضاء وجمهورية الصين.

وتابع صدقي أنه تم تطوير تلك الأقمار من حيث التصميم والتصنيع والتجميع، كما أن الاختبار تم بمشاركة كاملة بين مجموعة من مهندسين مصريين والجانب الصيني بحيث نحقق أحد الأهداف الرئيسية لمصر من حيث توطين تكنولوجيا صناعة الاقمار الصناعية.

وأوضح صدقي أن كوكبة الأقمار الصناعية حورس هي للاستشعار عن بعد ، كما أن خصائص القمر حورس 2 مماثلة جدا لحورس 1 كلاهما يوجد على متنيهما كاميرات تصوير متعددة الأطباق عالية الدقة.

وأشار إلى أن هدفها القدرة على التقاط صور عالية الدقة لفهم البيئة اللي عايشين فيها وكذلك تفسير الظواهر والموارد الطبيعية وبالتالي نستطيع أن نحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

وقال صدقي: “على سبيل المثال نقدر من خلال التصوير عالي الدقة نعرف الرواسب المعدنية الموجودة عندنا وكيفية تعظيم الاستفادة منها ، وكذلك نستطيع دراسة الاجواء المناخية المختلفة في جميع أنحاء القطر المصري وبالتالي نستطيع تحديد أفضل المحاصيل للزراعة”.

وأضاف صدقي أنه يوجد لدينا في مصر مشروعات قومية نستطيع من خلال التصوير عالي الدقة متابعة تلك المشروعات وندرس كيفية رفع كفائتها، كذلك نستطيع الكشف عن مصادر المياه المختلفة ومسارات المياه في الأنهار والأبحار وخلافه.

وتابع: “يوجد لدينا تحديات كبيرة جدا من المخاطر الطبيعية زي التسحر والسيول والكثبان الرميلة وتآكل الشواطئ ، أيضا من خلال هذا التصوير نستطيع تحديد تلك الأمور وكيفية التعامل معها بشكل مبكر، وأيضا الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة يمكن تحديد لو فيه أي تخطي أو تعدي على تلك الأراضي”.

وشدد صدقي على ضرورة النظر إلي الصورة الكبيرة، ونري ما هو دور الأقمار الصناعية تلك، قائلا: لأنها بتمكن مصر بأن يكون لها دور ريادي لأن الفائدة لن تعود فقط على مصر ، بالعكس سترتد لأفريقيا والدول العربية الأخرى بحيث نقدر نمدهم بصور عالية الدقة تساعدهم في فهم البيئة الموجودة عندهم.

وقال صدقي أن مصر تستضيف مقر وكالة الفضاء الأفريقية في المدينة الفضائية ، بالتالي امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا من كوكبة الأقمار الصناعية حورس بالإضافة للأقمار التي سيتم الاعلان عنها قريبا يجعل مصر لها دور ريادي قوي جدا.

وأضاف صدقي أنه يتم دعم الاقتصاد أيضَا لأن صناعة الفضاء أصبحت صناعة مهمة جدا تقدر بمليارات الدولارات.