رئيس وفد الاتحاد الأوروبي يزور ميناء دمياط

محمود محسناستقبل اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط السفير، إيفان سيركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر وكلارا كانسكا مديرة القسم التجاري بالاتحاد؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الميناء والاتحاد الأوروبى، وذلك استمرارا لسلسة اللقاءات التى تعكس الاهتمام المتزايد للشركاء الد

محمود محسن

استقبل اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط السفير، إيفان سيركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر وكلارا كانسكا مديرة القسم التجاري بالاتحاد؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الميناء والاتحاد الأوروبى، وذلك استمرارا لسلسة اللقاءات التى تعكس الاهتمام المتزايد للشركاء الدوليين بالفرص الاستثمارية المتاحة بميناء دمياط، وفى إطار زيارته لمحافظة دمياط.

واستعرض اللواء صالح عرضاً تقديمياً أوضح فيه الفرص الإستثمارية والمشروعات المستقبلية المتاحه بالميناء وأهمها مشروع إقامة محطة ثانية لتداول الحاويات والتى يتم حالياً دراسة سبل تمويلها وكذلك المنطقة المقترح تخصيصها لخدمة تصدير منتجات مدينة دمياط للأثاث والخدمات اللوجيستية التى يقدمها الميناء لسفن البترول التى تخدم حقول الغاز المكتشفه مؤخراً أمام سواحل دمياط وأهمها حقل ظهر.

ولفت صالح إلى الطفرة التى حدثت مؤخراً بمؤشرات الأداء سواءً فى حجم البضائع المتداولة أو فى عدد السفن المتعاملة مع الميناء وكذلك حصول الهيئة على عدة شهادات فى الجودة وجوائز أفضل ميناء تجارى فى الأدارة الأليه وأعلى معدلات تداول بضائع عامة والتطابق مع البيئة.

واصطحب رئيس الهيئة الوفد الزائر فى جولة بحرية بأحواض الميناء والقناة الملاحية للميناء النهرى تفقدوا خلالها المحطات المختلفة وأماكن إقامة المشروعات المستقبلية.

بعدها توجه الوفد لزيارة محطة سيجاس لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى بالميناء.

وفى نهاية اللقاء أعرب السفير إيفان سيركوش عن سعادته بزيارة ميناء دمياط ووعد بدراسة الفرص الاستثمارية ومدى إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبى بها خاصة المشروعات القائمة على الاكتشافات البترولية الكبيرة والمتنامية بمنطقة البحر المتوسط.