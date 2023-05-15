رئيس وفد الاتحاد الأوروبي : تعاون مستمر مع الحكومة المصرية في قطاع المياه بتمويل قيمته 550 مليون يورو

أكد كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجود تعاون مستمر مع الحكومة المصرية في قطاع المياه بتمويل يقدر بنحو 550 مليون يورو موجهة لمشروعات معالجة المياه والصرف الصحي وأخري تتعلق بالري والزراعة وإنشاء قنوات في الصعيد أدت إلي زيادة الانتاج الزراعي.

وحذر بيرجر من ندرة ونقص المياه في مصر خلال الفترة المقبلة ، وفقًا للإحصاءات العلمية التي تشير الي فقدانها 20% من المياه بسبب الزيادة السكانية وكذلك المشروعات التنموية التي تستدعي التعامل مع الأزمة بشكل أكثر جدية .

وتابع: “يلعب الصحفيون ووسائل الإعلام دورًا حاسمًا في خلق الوعي حول أهمية الإدارة الفعالة للمياه، فلديهم القدرة على تثقيف الناس حول الحاجة إلى الحفاظ على المياه ودور ممارسات المياه المستدامة في حماية مستقبلنا “.

ولفت السفير الأوروبي إلي ضرورة زياده الوعي بين الجماهير والاعلاميين والمجتمع في منازلهم للاقتصاد في المياه وحمايتها من الضياع حتي نكون قادرين علي التعامل مع ندرة المياه .

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أنطلقت منذ قليل بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فاعليات اليوم الثانى من ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، والتى تعقد على مدار يومين.

وخلال فعاليات اليوم تم تقديم اورشة العمل للإعلاميين حول المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وزيادة الوعي بقضايا المياه، إضافة إلى مناقشة حول تغطية فضايا المياه.