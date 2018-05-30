رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: إجمالي المساعدات الأوروبية لمصر 11 مليار يورو

سمر السيدقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن مصر دولة شريكة مهمة للاتحاد الأوروبي، فهي أهم دولة من دول الجوار في منطقة جنوب المتوسط، مشيرا إلى أن إجمالي التعاون الإنمائي بين الاتحاد الأوروبي ومصر يزيد عن 1.3 مليار يورو في شكل منح، بما يعبّر بشكل واضح عن ثراء التعاو

سمر السيد

قال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن مصر دولة شريكة مهمة للاتحاد الأوروبي، فهي أهم دولة من دول الجوار في منطقة جنوب المتوسط، مشيرا إلى أن إجمالي التعاون الإنمائي بين الاتحاد الأوروبي ومصر يزيد عن 1.3 مليار يورو في شكل منح، بما يعبّر بشكل واضح عن ثراء التعاون بين الجانبين.

وأضاف في كلمته خلال حفل الإفطار السنوي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن إجمالي الالتزامات للمساعدات الجارية (منح، وقروض، وغيرها) المقدمة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية لمصر يبلغ 11 مليار يورو.

وأشار إلى عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اجتماعًا في يوليو من العام الماضي، حيث ناقش الجانبان أهم القضايا السياسية وتلك التي تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والأبحاث والابتكار والعديد من القضايا الأخرى.

كما أقر الجانبان أولويات الشراكة للأعوام من 2017 إلى 2020 بهدف المساهمة في الرفاهية وتحسين ظروف المعيشة والاستقرار في كل من مصر والاتحاد الأوروبي، ونوّه بأن أهم العناصر لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في التنمية المستدامة التي ترتكز على النمو الذي يشمل الجميع وعلى الابتكار، إضافة إلى الحوكمة الفعّالة والتشاركية والتي تعتمد على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.