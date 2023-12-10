رئيس وزراء قطر: حرب غزة توقع جيلا بأكمله في مستنقع التطرف بالشرق الأوسط

سلط رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد الضوء على التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قائلا إن إن جيلا بأكمله في الشرق الأوسط معرض لخطر التطرف بسبب تلك الحرب.

وجاءت تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال منتدى الدوحة في قطر.

وأضاف أن الدوحة ستواصل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أجل التوصل إلى هدنة رغم “تضاؤل” الفرص.

وأشار إلى أنه تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة نتيجة المفاوضات وليس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.