رئيس وزراء سريلانكا يوافق على الاستقالة عقب اقتحام متظاهرين مقر إقامة الرئيس

وافق رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينغه على الاستقالة بعدما طالبه قادة الحزب في البرلمان هو والرئيس بتقديم استقالتهما، حيث اقتحم متظاهرون مقر إقامة الرئيس ومكتبه اليوم (السبت).

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن ويكريمسينغه أخبر قادة الحزب بأنه سيقدم استقالته عندما تتفق جميع الأحزاب على تشكيل حكومة جديدة.

وجاء قرار رئيس الوزراء بعدما اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين الحواجز ودخلوا مقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا ومكتبه.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.