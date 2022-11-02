رئيس وزراء بريطانيا يعلن مشاركته في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عدوله عن قرار عدم حضور قمة المناخ كوب 27، وقال إنه سوف يحضر القمة في مصر الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن سوناك كتب في تغريدة تأكيده أنه سيحضر قمة المناخ قال فيها: “لا يوجد رخاء طويل الأمد بدون اتخاذ إجراء تجاه التغير المناخي، ولا أمن للطاقة بدون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة .

وكان سوناك ينوى عدم حضور القمة، حيث كان مقر الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت قد أعلن أنه ( أي سوناك) يركز على “تحديات محلية ملحة”.

يشار إلى ان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق كان قد أعلن أنه سوف يحضر القمة.