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رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليته يخضعان للعزل بعد مخالطتهما مصابا بكورونا

يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك للعزل الجزئي
محمد عبد السند 5:02 م, الأحد, 18 يوليو 21 5:02 م, الأحد, 18 يوليو 21

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يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك، إلى عزل جزئي بعدما ثبت مخالطتهما بمصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن “داونينج ستريت”، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تواصلت مع جونسون وسوناك، باعتبارهما على اتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس “كوفيد-19”.

وقال “داونينج ستريت” في بيان “إن رئيس الحكومة ووزير المالية سيشاركان في اختبار الاتصال اليومي التجريبي للسماح لهم بمواصلة العمل من مقر داونينج ستريت، وسيجريان فقط الأعمال الحكومية الأساسية خلال هذه الفترة.”

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وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد أعلن أمس إصابته بعدوى كوفيد-19.

يأتي ذلك، قبيل يوم واحد من رفع بريطانيا مجموعة من القيود المفروضة جراء فيروس كورونا، وسط قلق من تزايد الإصابات اليومية بالعدوى.

وشهدت المملكة المتحدة أمس السبت، ولليوم الرابع على التوالي، أعلى قفزة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت عن رصد 54674 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 15 يناير الماضي.

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إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونا و998 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و82 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء عن إعطاء 3,6 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

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بقلم محمد عبد السند

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