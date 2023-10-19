رئيس وزراء بريطانيا: سنقف بجانب إسرائيل في أحلك أوقاتها

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بريطانيا ستقف إلى جانب إسرائيل في “أحلك أوقاتها”، ورحب بقرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة قائلا إن إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحد من وفيات المدنيين.

المملكة المتحدة تدعم إسرائيل

وأضاف سوناك، وإلى جانبه نتنياهو في القدس، “أعلم أنك تتخذ كل الاحتياطات لتجنب إيذاء المدنيين في تناقض تام مع إرهابيي حماس التي تسعى إلى تعريض المدنيين للخطر”.

ونقلت “رويترز” عن رئيس الوزراء البريطاني: “أرحب بقراركم الصادر أمس والذي اتخذتموه لضمان فتح الطرق المؤدية إلى غزة لدخول مساعدات إنسانية… فخور بالوقوف هنا معك.. في أحلك أوقات إسرائيل كصديق لكم.. سنقف معكم متضامنين، سنقف مع شعبكم ونريدكم أن تنتصروا أيضا”.