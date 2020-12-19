اقتصاد وأسواق

رئيس وزراء بريطانيا: سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسهولة.. سنعود للإغلاق

"لا يوجد ما يشير إلى أنها أكثر فتكًا"
المال - خاص 7:16 م, السبت, 19 ديسمبر 20 7:16 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر “بسهولة أكبر بكثير”.

وأعلن جونسون إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارًا من غدا الأحد.

ويعني هذا عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد.

ويأتي القرار في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

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وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ” هذا الانتشار يغذيه نوع جديد من الفيروس ينتقل “بسهولة أكبر بكثير”.

وأضاف أنه “لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو أنه يسبب أعراضاً مَرضية أكثر خطورة”، أو يقلل من فعالية اللقاحات.

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بقلم المال - خاص

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