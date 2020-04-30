سيـــاســة

رئيس وزراء باكستان للسيسي: نثمن جهود مصر في مبادرة تخفيف الديون عن الدول الفقيرة

خلال اتصال هاتفي اليوم
المال - خاص 2:48 م, الخميس, 30 أبريل 20 2:48 م, الخميس, 30 أبريل 20

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من عمران خان، رئيس وزراء باكستان، بحثا خلاله جهود مكافحة فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على “فسيبوك”، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مثمناً دعم مصر لمبادرة الباكستان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المُستجد.

كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وباكستان لتبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

وأشاد الرئيس السيسي بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وباكستان، مؤكداً حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري.

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بقلم المال - خاص

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