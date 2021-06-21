سيـــاســة

رئيس وزراء اليونان: الاتفاق بين مصر واليونان لتحديد المناطق الاقتصادية مثال يحتذى به

مشيرا إلى أن العلاقات المصرية اليونانية وثيقة وتاريخية، وهي علاقات يتم دعمها في الوقت الحالي بتعاون حكومتي البلدين
المال - خاص 4:50 م, الأثنين, 21 يونيو 21 4:50 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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أكد رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق بين مصر واليونان لتحديد المناطق الاقتصادية مثال يحتذى به في التعاون والتفاهم في إطار القانون الدولي، وهي اتفاقية حتمت تواجد السلام والتفاهم في البحر المتوسط.

معربا عن أمله في أن تمتد هذه الاتفاقية مع باقي الدول، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية اليونانية وثيقة وتاريخية، وهي علاقات يتم دعمها في الوقت الحالي بتعاون حكومتي البلدين.

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وقال رئيس وزراء اليونان- في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عقب مباحثاتهما بـقصر الاتحادية إن مصر واليونان لديهما ثوابت غير متغيرة في البحر المتوسط، ويرغبان في أن يكون البحر المتوسط رابطًا بين الشعوب لا يفرق بينها، ولديهما بوصلة القانون الدولي وحسن الجوار.

وشدد على ضرورة الحوار والاحترام المتبادل دون أي نشاطات عدائية أو تدخل في شئون دول أخرى، قائلا إن “أهدافنا مشتركة، ونحاول أن نتفادى الوقوع في مشاكل جديدة في منطقة الشرق الأوسط”.

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وأشار إلى أن المقترحات بشأن إنشاء دولتين داخل دولة قبرص هي اقتراحات غير مقبولة، ولا تمت بصلة للقانون الدولي أو أفق الأمم المتحدة.

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بقلم المال - خاص

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