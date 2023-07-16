رئيس وزراء اليابان يعلن دعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة النظيفة

قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إن اليابان ستدعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة النظيفة ، مشيرا إلى أن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، وستعمل الشركات اليابانية على توسيع مشاريعها في السعودية.

وتابع خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية – اليابانية، على هامش زيارته إلى المملكة: “سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات”.

التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة

وأضاف أن زيارتي تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، وسنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة.

وأكد أننا ملتزمون بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، وسندعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة، ونحرص على أن تكون السعودية وجهة لنا في قطاع التعدين.

وأوضح أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا مهما لليابان والتعاون بين البلدين يتقدم في مجالات مختلفة، ونتطلع إلى رؤية المملكة 2030 تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تسير بخطوات متسارعة.

وأكد الحرص على التعاون مع السعودية لتصبح وجهة لقطاع التعدين لا سيما أنها تمتلك الكثير من المزايا ومصادر المعادن والطاقة والكثير من القدرات الأخرى، فضلاً عن التقنيات المتطورة التي يمكن تسخيرها في تلك القطاعات.

ووصل دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الأحد في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.