رئيس وزراء اليابان: مصر لديها مقومات ومستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات

ألقى فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، كلمة في اجتماع منتدى الأعمال المصري – الياباني، الذي ترأسه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.

واستهل رئيس الوزراء الياباني كلمته، بالإعراب عن ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووجه التحية لرئيس جمعية الأعمال اليابانية، وجميع الحضور من الوزراء والمسئولين من الجانبين بالمنتدى.

وعبر رئيس وزراء اليابان عن خالص الشكر والتقدير لحرص الدولة المصرية والحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر في اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية.

ولفت في هذا السياق إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل في مصر حاليا، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر خلال العام الماضي.

وأكد “فوميو كيشيدا” أن الشركات اليابانية تساهم بشكل كبير في تطوير المشروعات والبنية التحتية في مصر، خاصة في مجال توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة مثل صناعة السيارات.

فضلا عن إصدار سندات ساموراي، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل الموجه لجميع المواطنين المصريين، والمساهمة في عمليات التطوير في مجال الموارد البشرية من خلال التعليم على الطريقة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية، وكذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المصري الياباني، قائلا:” اليابان مع مصر دائما”.

وأشار رئيس وزراء اليابان لزيارته إلى المتحف المصري الكبير، معربا عن إعجابه بهذا الصرح العظيم الذي أوشك على اكتمال بنائه بالتعاون مع الجانب الياباني في هذا الشأن، مؤكداً أنه يُعد رمزاً لعلاقة الصداقة المصرية اليابانية، ولفت لما سيكون لهذا المتحف من دور كبير في نمو وتطور حركة السياحة والاقتصاد في مصر.

كما أكد “فوميو كيشيدا” دعم الحكومة اليابانية لمشروعات الشركات اليابانية العاملة في مصر، والعمل على توسيع نطاق تلك المشروعات على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ودعا فوميو كيشيدا، لاستمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والاستماع إلى مقترحات الشركات اليابانية في إطار تطوير بيئة الأعمال، للاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص الياباني.

ودعا مؤسسات القطاع الخاص المصري بالتعاون مع الشركات اليابانية التي تضخ استثماراتها في مصر لبناء علاقات”رابح ..رابح”، قائلا:” دعونا نمضي قدماً لتطور وازدهار اليابان ومصر معا”.

و”فوميو كيشيدا”، يزور مصر كأول دولة ضمن جولته في القارة الأفريقية، وتعد تلك الزيارة هي الثانية لرئيس وزراء اليابان لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة.