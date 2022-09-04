رئيس وزراء اليابان: لجنة حكومية معنية بالتضخم والأجور تجتمع الجمعة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد إن لجنة حكومية يابانية مكلفة بمعالجة قضايا ارتفاع الأسعار والأجور ستجتمع يوم الجمعة للنظر في إجراءات إضافية لازمة للتصدي لتلك القضايا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي حديثه إلى الصحفيين في منطقة نيجاتا بشمال اليابان، قال كيشيدا إن على الحكومة مراجعة وزيادة الدعم من أجل استخدامه بشكل فعال لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتابع: “أود تحديد إجراءات إضافية وتنفيذها دون تردد”، مضيفا أنه يدرك أهمية تقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية.

ويضع كيشيدا مسألة معالجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام على الشركات والمستهلكين ضمن قائمة أولوياته، وأصدر تعليمات لحكومته الشهر الماضي بوضع إجراءات جديدة في هذا الصدد.