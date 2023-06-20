رئيس وزراء الهند يتطلع إلى إعطاء المزيد من الزخم للشراكة مع مصر

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم، إن سوف يسافر إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً: إنني متحمس للقيام بزيارة دولة إلى هذا البلد الصديق لأول مرة.

زيارة رئيس وزراء الهند

ونقلت السفارة الهندية بالقاهرة تصريحات مودي التي قال فيها: كان من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام.

وأضاف: تعكس هاتان الزيارتان، اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا السريعة مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية” خلال زيارة الرئيس السيسي.

وتابع: إنني أتطلع إلى المحادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه. كما ستتاح لي الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر.