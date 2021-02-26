سيـــاســة

رئيس وزراء السودان : ملء سد النهضة بشكل أحادي خطر على سدود بلادنا والمواطنين

في لقائه، مساء أمس الخميس، وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ومستشاره الخاص للاتحاد الإفريقي نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس.
هيثم سمير 2:58 م, الجمعة, 26 فبراير 21 2:58 م, الجمعة, 26 فبراير 21

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أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي، دون التوصل إلى اتفاقية مُلزمة للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، تشكل خطرًا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء التقى، مساء أمس الخميس، وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ومستشاره الخاص للاتحاد الإفريقي نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس.

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وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان والمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة وإطلاعهم على تطورات الملف.

من جانبه أوضح المبعوث الكنغولي أن جمهورية الكونغو ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.

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بقلم هيثم سمير

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