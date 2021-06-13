سيـــاســة

رئيس وزراء السودان: لا بد من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار
المال - خاص 4:12 م, الأحد, 13 يونيو 21 4:12 م, الأحد, 13 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

ووفقا لـ”أ ش أ” فقد جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني، اليوم الأحد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، بحضور مفوض عام السلم والأمن بالمفوضية اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.

اقرأ أيضا  لجنة بمجلس النواب تطالب المركزي للتنظيم والإدارة بتوضيح أسباب عدم إنهاء إجراءات تثبيت العاملين

واستعرض الجانبان – خلال اللقاء – الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحا وافيا حول التقدم الذي اُحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي ورئيس هيئة الأركان الباكستاني يبحثان تبادل الخبرات وتكاتف الجهود المشتركة

هاني جميعي 3:54 م, الأحد, 13 يونيو 21

«معارضة البرلمان» ترفض الموازنة العامة الجديدة.. وتؤكد : لا تعالج الفقر

ياسمين فواز 3:13 م, الأحد, 13 يونيو 21

«أغلبية البرلمان» تعلن موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022

ياسمين فواز 1:41 م, الأحد, 13 يونيو 21

توصيات لجنة خطة البرلمان للحكومة بشأن مشروع موازنة 2021/2022

ياسمين فواز 1:10 م, الأحد, 13 يونيو 21

البرلمان يحيل اتفاقيتين دوليتين و3 مشروعات قوانين حكومية إلى لجانه النوعية

ياسمين فواز 11:37 ص, الأحد, 13 يونيو 21

الصين لزعماء مجموعة السبع: مصير العالم ليس مرهونا بقراراتكم

أحمد فراج 10:24 ص, الأحد, 13 يونيو 21