رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية دور مصر فى استقرار المنطقة

المال-خاصاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الدفاع، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الأردني الدكتور جعفر ح

المال-خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الدفاع، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الأردني الدكتور جعفر حسان نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الدولة للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد المومنى وزير الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، بالإضافة إلى السفير الأردني بالقاهرة على حمدان العايد.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الأردني نقل للرئيس تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ومؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين وحرص الأردن على تعزيزها فى مختلف المجالات، مشيراً إلى الاهتمام باستمرار التنسيق مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، وبما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية ودفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته للملك عبد الله الثاني، معرباً عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة، ومؤكداً خصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين، لاسيما في ظل الظروف والتحديات التي تواجه المنطقة، والتي تعزز من أهمية مواصلة التنسيق المكثف بين الجانبين على كل المستويات.

كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة العمل على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقد أعرب الرئيس عن تثمينه للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الكبيرة المتواجدة هناك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعربا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

كما شهد اللقاء كذلك استعرض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة الوضع في كل من سوريا والعراق، حيث تم تأكيد أهمية الحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها عدد من الدول العربية بما يحافظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، وفى هذا السياق تم التطرق إلى الوضع في العراق، حيث اتفق الجانبان على تنسيق جهود إعادة الإعمار ودعم الجهود العراقية لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.