طاقة

رئيس وزراء إيطاليا : أوروبا تستطيع الاستغناء عن الطاقة الروسية أسرع من التقديرات

بحث دراغي عن مصادر بديلة منذ أن شن الرئيس فلاديمير بوتين غزواً على أوكرانيا في فبراير
أيمن عزام 6:01 م, الأحد, 17 أبريل 22 6:01 م, الأحد, 17 أبريل 22

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قال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” إن أوروبا تستطيع خفض اعتمادها على الطاقة التي تحصل عليها من روسيا أسرع من التقديرات السابقة.

وبعد التوصل إلى اتفاق لزيادة واردات الغاز من الجزائر، قال رئيس الوزراء الإيطالي: “التنويع بات ممكناً ويمكن تنفيذه بسرعة نسبياً، أي في وقت أقصر مما كنا نتوقع قبل شهر واحد فقط”.

الاستغناء عن الطاقة الروسية

أضاف ماريو دراغي: “لدينا مخزونات من الغاز، وسنضيف غازاً جديداً من موردين آخرين”، مشيراً إلى أن تأثيرات أي “تدابير احتواء” ستكون معتدلة، وقال: “نحن نتحدث عن خفض قدره 1 – 2 درجة في التدفئة ونسب مماثلة لمكيفات الهواء”.

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وقال دراغي، في أول مقابلة صحفية له منذ توليه منصبه في فبراير 2021، إن اقتراح إيطاليا بوضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بهدف تقليل الاعتماد على روسيا “يكتسب إجماعاً” بين الدول الأوروبية الأخرى.

أشار رئيس الوزراء الإيطالي: “تواصل أوروبا تمويل روسيا من خلال شراء النفط والغاز، من بين أشياء أخرى، بأسعار ليس لها علاقة بالقيم التاريخية وتكاليف الإنتاج”.

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تحصل إيطاليا حالياً على حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وبحث دراغي عن مصادر بديلة منذ أن شن الرئيس فلاديمير بوتين غزواً على أوكرانيا في فبراير.

أيضاً قال إنه بدأ يتفق في الرأي مع هؤلاء الذين يقولون إن التحدث مع بوتين “لا طائل منه ومضيعة للوقت”. وقال: “لدي انطباع بأن رعب الحرب بمجازرها، وما فعلوه بالأطفال والنساء، منفصل تماماً عن الكلمات والمكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها”.

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الحكومة الإيطالية “تركز على ما يجب فعله”، وليس لدى دراغي أي نية للمغادرة، رافضاً التكهنات حول تحالف مجزأ للغاية، وفي الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها العام المقبل، قال دراغي إنه لن يترشح وسيشارك “كناخب بسيط”.

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بقلم أيمن عزام

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