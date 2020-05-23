رئيس وزراء إسبانيا يمنح الضوء الأخضر لعودة «الليجا» في 8 يونيو المقبل

أعطى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رابطة «الليجا» الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي بحلول يوم 8 يونيو المقبل، بعد توقفه لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن سانشيز، ظهر اليوم السبت، خلال بث مباشر، عن إمكانية عودة مسابقات كرة القدم خلال الأسبوع الثاني من يونيو المقبل، بعد توقفه بسبب وباء كورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عودة الدوري الإسباني تُعد ضمن إجراءات لتخفيف العزل الذي فرضه فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 280 ألفا في إسبانيا.

من جانبها، بدأت أندية الدوري الإسباني وفي مقدمتها كل من برشلونة وريال مدريد في العودة للتدريبات الجماعية، إلى جانب خضوع اللاعبين للعديد من الفحوصات للتأكد من سلامتهم من أي وباء.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد أعلن في وقت سابق عن استعدادهم لعودة المسابقات المحلية في منتصف يونيو المقبل، شرط موافقة الحكومة الإسبانية على هذا المقترح.