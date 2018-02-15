رئيس وزراء إثيوبيا يستقيل في خطاب تليفزيوني

رويترزذكر رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين، اليوم، أنه قدَّم استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم، في مسعى لتسهيل إجراء إصلاحات بعد سنوات شهدت اضطرابات واسعة.وقال هايلي مريم، في خطاب للأمة نقله التليفزيون ”أدت الاضطرابات والأزمة السياسة لخسائر في الأرواح ونزوح ك

رويترز





ذكر رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين، اليوم، أنه قدَّم استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم، في مسعى لتسهيل إجراء إصلاحات بعد سنوات شهدت اضطرابات واسعة.

وقال هايلي مريم، في خطاب للأمة نقله التليفزيون ”أدت الاضطرابات والأزمة السياسة لخسائر في الأرواح ونزوح كثيرين“.

وأضاف: ”أعتقد أن استقالتي ضرورية من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية“.

وقتل مئات الأشخاص في أحداث عنف في 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر مناطق البلاد سكانًا. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا. واتسعت الاضطرابات لتتحول إلى مظاهرات؛ احتجاجًا على القيود السياسية وانتزاع أراضٍ وانتهاكات حقوق الإنسان.

وخلال العنف تعرضت بعض الشركات المملوكة لجهات أجنبية لهجمات مما أضر بثقة المستثمرين في البلد صاحب أكبر وأسرع نمو اقتصادي في شرق إفريقيا.

وقال هايلي مريم إنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي تمثل الائتلاف الحاكم والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للدولة إن الحزب الحاكم قبل الاستقالة. ولم يتضح بعدُ موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد.

وجاءت استقالة هايلي مريم بعد أعمال عنف استمرت طويلا ودفعت الحكومة للإفراج عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير.

وكان أكثر من أفرج عنهم، وبينهم شخصيات معارضة بارزة وصحفيون، قد اعتقلوا بتهمة الضلوع في الاحتجاجات الحاشدة.