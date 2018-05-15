رئيس وزراء إثيوبيا لـ شكري ورئيس المخابرات العامة: ملتزمون بتعزيز العلاقات

المال- خاص استقبل آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم، كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك على هامش الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثي

المال- خاص

استقبل آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم، كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك على هامش الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان إن اللقاء اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء علي إلتزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري استهل اللقاء بنقل تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة توليه مهام منصبه.

وأكد على أهمية العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات بإعتبار ذلك خيارا إستراتيجيا لمصر، حيث أشار إلى الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني.

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على تفعيل كافة آليات التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في غدٍ أفضل، فضلا عن تطلع مصر للتنسيق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن الوفد المصري جدد خلال اللقاء الدعوة الموجهة من الرئيس إلى رئيس الوزراء الاثيوبي لزيارة مصر، والذي أعرب من جانبه عن تطلعه لإتمامها في أقرب فرصة ممكنة.