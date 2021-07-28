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رئيس وزارء الكونغو يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويشيد بحجم المشروعات

خلال زيارته لمصر لتعزيز سبل التعاون بين البلدين
أحمد صبحي 11:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 11:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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استقبلت العاصمة الإدارية اليوم، الأربعاء، وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية يترأسه رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساما لوكونديه كينجى، ووفد مرافق له.

جاءت الزيارة في إطار زيارته لمصر والتي جاءت لتعزيز سبل التعاون المستمر بين البلدين وإطلاعه على أهم المشروعات الكبرى للدولة المصرية وعلى رأسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقد بدأت فعاليات الزيارة من منطقة الأعمال المركزية التي تحوي عدد (20) برج متعدد الاستخدام من بينهم البرج الأكثر ارتفاعاً بإفريقيا.

واستمع رئيس وزاء الكونغو والوفد المرافق له لشرح تفصيلي لكل من مشروع العاصمة الإدارية بصفة عامة ومنطقة الأعمال المركزية بصفة خاصة تلى ذلك تفقد البرج الايقوني من الطابق “٥٢”.

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ثم التوجه لزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح ثم الحي الحكومي وساحة الشعب ومبنى البرلمان المصري.

وفي نهاية الزيارة أشاد رئيس وزراء الكونغو بما شاهده بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من حسن تخطيط ودقة في التنفيذ وكونها مدينة ذكية مستدامة مبدياً رغبته في مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

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بقلم أحمد صبحي

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