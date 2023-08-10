رئيس وحدة القلب بتأمين بورسعيد الشامل: عجز المواطن عن سداد الاشتراكات يحرمه من الكارت الذكي

طالب الدكتور محمد إمام رئيس وحدة قسطرة القلب والشرايين بمستشفى النصر التابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بتبني سداد إشتراك التأمين الصحى لغير القادرين من أبناء بورسعيد والذين توقفوا بسبب عجزهم عن سدادها عن تلقى الخدمه الطبيه المتكامله، وبالتالى عدم إمكانية حصو لهم على كارت الخدمات الحكومية الموحد بعد تدشين المنظومة وبدء العمل بالكارت.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد العطار نائب وزير الإتصالات أن المواطنين غير القادرين المنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة يتم تلقيهم خدمات التأمين الصحى دون مقابل ومن حق هيئة التأمين الصحى الشامل طلب الحماية للحالات التى ترى انها غير قادره على سداد اشتراكاتها، لافتا أن ما يقرب من 12 ألف أسرة تعالج على نفقة الدولة من إجمالى 140 ألف أسرة.

وفى سياق متصل، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن المحافظة ساهمت من مواردها الذاتية فى تحمل سداد كثير من اشتراكات الخدمة الطبية لغير القادرين، مطالبا رجال الأعمال والجمعيات الخيرية بالمساهمة فى تحمل تكاليف سداد اشتراكات التأمين لغير القادرين وأن وزارة المالية وهيئة الرعاية الصحية ساهمت هى الأخرى فى مد يد العون لتلك الفئات سواء بتقسيط المستحقات أو تيسيير السداد أو تحملها.

وتنص المادة 48 من قانون التامين الصحى الشامل على أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة.

فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة



وكانت محافظة بورسعيد قد أعلنت عن البدء في إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام الكارت الموحد، منذ لثلاثاء 8 أغسطس، حيث يهدف تطبيق الكارت الموحد إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن.

ويعد الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع او استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الٱتية للبريد المصري.

ويضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل اضافة لخدمات المدفوعات الحكومية وسيتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى احدى شركات المحمول وسيكون مزود ببصمة إلكترونية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق “الكارت الموحد” بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس 2023 و سيتم تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور ..يتميز الكارت الموحد بـ بصمة ذكية، للتأكد من أن الخدمة تمت بشكل سليم.وسيتم إصدار الكارت الموحد للمواطن مجانا.وتتلخص طريقة كيفية استخراج الكارت الموحد للتموين 2023.

من خلال فروع البريد ومراكز التموين ومبنى التأمين الصحى ومركز تكنولوجى الديوان بمحافظة بورسعيد حسب الرسالة المرسلة للمواطن على تليفونة المحمول، ويستطيع المواطنون استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية.

ويضمن الكارت الموحد، وصول الدعم للمستحقين في الدولة، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المتاحة للمواطنين.

ويعد الكارت الموحد هو البديل الأفضل لبطاقة التموين، يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز، ويحصل المواطن من خلال الكارت الموحد على الخبز المدعم.ويحافظ الكارت الموحد على حقوق جميع المواطنين من السرقة.