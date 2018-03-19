رئيس وحدة الأوبيتيو ينفى وجود نقص فى عدد البحارة المصريون

معتز محمود: نفى الربان حسام الدين حسن عبد الحكيم، رئيس وحدة الأوبيتيو بمعهد السلامة البحرية، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجود نقص فى عدد البحارة، ولكن فى التدريب والتعلم. وأضاف خلال مشاركته بفاعليات اليوم الثانى من مؤتمر النقل واللوجيستيات،…



معتز محمود:

نفى الربان حسام الدين حسن عبد الحكيم، رئيس وحدة الأوبيتيو بمعهد السلامة البحرية، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجود نقص فى عدد البحارة، ولكن فى التدريب والتعلم.

وأضاف خلال مشاركته بفاعليات اليوم الثانى من مؤتمر النقل واللوجيستيات، مارلوج ٧، أنه من الممكن أن يكون البحار حاصلا على مؤهلات، وليس لديهم الدراية والتعليم الكافى، وهناك اختلاف بين الجانب الأكاديمى والجانب العملى.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة للاهتمام بالتدريب على قواعد الأمن والسلامة.

وشدد رئيس وحدة الأوبيتيو، على أن المستوى اللغوى للأفراد يعد من التحديات، خاصة فى المياة الدولية، ولذلك لابد من تنظيم دورات للتواصل والاتصالات.

