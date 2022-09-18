رئيس هيونداى يسعى لاستمالة دول أفريقية لدعم استضافة كوريا معرض إكسبو 2030

تخطط مجموعة هيونداي موتور لتوسيع دعمها لاستضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو الدولي 2030، بما يشمل الدول الأفريقية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت مجموعة هيونداي موتور اليوم الأحد، إن رئيسها سونغ هو-سونغ سيتوجه إلى أفريقيا بصفته مبعوثا خاصا لوزير الخارجية للترويج لجهود كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.

ومن المقرر أن يزور سونغ 3 دول أفريقية – جنوب أفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي – لمدة 6 أيام حتى يوم 23 سبتمبر.

وسيجتمع سونغ مع كبار المسؤولين بالحكومات والوزارات ذات الصلة بالدبلوماسية والصناعة أثناء زيارته إلى جنوب أفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي.

وخلال الاجتماعات، يخطط سونغ لتقديم القدرة التنافسية والرؤية المستقبلية لمدينة بوسان.

ومن المتوقع أن يؤكد سونغ أن كوريا الجنوبية هي أفضل دولة لدعم تنمية الدول الأفريقية من خلال مشاركة تجربتها في التحويل من دولة متلقية إلى دولة مانحة.

كما من المتوقع أن يناقش سونغ التعاون في المستقبل بين هيونداي موتور والدول الثلاث.

ويخطط سونغ لتقديم “مشروع جرين لايت” (Green Light Project) وهو مشروع المساهمة الاجتماعية العالمية الذي تجريه مجموعة هيونداي موتور في أفريقيا منذ عام 2012.

كما يخطط لمناقشة توريد وشحن السيارات الكهربائية في أفريقيا.

وقال مسؤول بمجموعة هيوندي موتور إن أفريقيا تعد ثاني أكبر منطقة بعد أوروبا من حيث عدد الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، لذا فإن هذه الزيارة ذات مغزى