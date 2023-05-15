رئيس هيئة ميناء دمياط يوقع مذكرة تفاهم مع عدد من كبريات الشركات

شهد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب في مشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط ( YEP MED ) ببرنامج التعاون عبر الحدود التابع للاتحاد الأوروبي .

حيث قام بالتوقيع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إلى جانب ممثلي عدد من كبرى الشركات العاملة بالميناء ومعهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش أن توقيع اليوم يأتي استكمالاً لبرنامج المشروع الذى يهدف إلى تدريب الشباب من الطلبة والخريجين والذى بدأ سبتمبر 2020 في مجالات لوجستيات الموانئ البحرية والتجارة الخارجية والتنمية المستدامة بالشراكة مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين من المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى وهيئات الموانئ في كل من العقبة و برشلونة وفالنسيا و بيروت و مارسيليا و رادس و تشيفيتافيكيا ومراكز التدريب المختلفة والعمل جميعاً لإكساب المتدربين المهارات الفنية والمهنية اللازمة وتحسين فرص الشباب والمرأة للعمل في مجتمعات الموانئ البحرية من خلال التدريب في بيئة عمل حقيقية .

ووجه رئيس الهيئة الشكر للشركات الموقعة على مذكرة التفاهم لما لمسه من اهتمام بتدريب الشباب ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع المحيط والشراكة المجتمعية .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن فوز ميناء دمياط بتنظيم واتمام هذا البرنامج جاء نتاجاً لجهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ضمن منافسة قوية من عدد من الدول والجهات الدولية ، كما أشار إلى نجاح مشاركة وفد هيئة ميناء دمياط في اجتماع لجنة تسيير أعمال برنامج تأهيل الشباب الذى انعقد بمدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 2 – 3 مايو الجاري بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، المدرسة الأوروبية للنقل متعدد الوسائط ( اسكولا ) ، ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي ، شركة تطوير العقبة ، غرفة التجارة والصناعة والزراعة بلبنان ، هيئات موانئ برشلونة وفالنسيا و تشيفيتافيكيا و مارسيليا .. والذى عرض خلاله الموقف التنفيذي للمشروع لكل جهة من الجهات المشاركة.

و تم توجيه الشكر من إدارة المشروع للجانب المصري والممثل في ميناء دمياط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على نجاح البرنامج المنفذ بالميناء والمحتوى العلمي والأنشطة التدريبية النظرية والعملية والتنسيق المتناغم بين جميع الجهات المشاركة .

حضر مراسم التوقيع العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار و الربان ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق وقيادات الشركات الموقعة على مذكرة التفاهم .