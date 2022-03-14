رئيس هيئة قناة السويس: 22 مليون دولار زيادة متوقعة بعد إلغاء تخفيض 15% من رسوم ناقلات الغاز المسال

أكد أن قرار اليوم هو طبقا لما يحدث في السوق العالمي.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 22 مليون دولار زيادة متوقعة بعد إلغاء تخفيض 15% من رسوم ناقلات الغاز المسال.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدي البلد”.

كانت هيئة قناة السويس قرررت إلغاء التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس والذي يصل إلى 15%، بدءا من غد الثلاثاء.

وأوضح أنه يتم رصد و متابعة الحركة العالمية و المتغيرات التي تحدث ، مؤكدا أن قرار اليوم هو طبقا لما يحدث في السوق العالمي.

ولفت إلى أن عمليات التوسعة في قناة السويس تسير بشكل جيد

وأضاف ربيع أن هناك 14٪ زيادة في عدد ناقلات الغاز التي تعبر من قناة السويس، كما أنه متوقع تحقيق 22 مليون دولار ستكون حجم الزيادة في دخل قناة السويس بعد إلغاء تخفيض 15٪: من رسوم ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح ربيع أن نحو 116 مليون طن حمولة عبرت قناة السويس من البحر الأسود منذ بداية العام الجاري وحتي الان ، و تم تحقيق 71 مليون دولار في فبراير الماضي بزيادة 15٪ عن فبراير 2021 .

يذكر أن هيئة قناة السويس، في أكتوبر 2021، عدلت الحافز المقدم إلى ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العابرة للقناة إلى 15% من الرسوم العادية، بدلًا من 25%، وذلك في إطار السياسة التسويقية وتشجيع عبور سفن الغاز الطبيعي المُسال لقناة السويس.