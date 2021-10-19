رئيس هيئة قناة السويس يلتقي السفير الياباني لبحث سبل التعاون المشترك

أستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفير نوكي ماساكي السفير الياباني في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الياباني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر واليابان على المستويين الشعبي والرسمي، متمنيا النجاح لكافة المساعي الهادفة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات.

وأكد الفريق ربيع أن استراتيجية تطوير الهيئة ٢٠٢٣ تصبو إلى تحقيق أهداف طموحة على صعيد عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة بالإضافة إلى تفعيل خطة التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتزام الهيئة فتح آفاقا جديدة للتعاون مع شركاء النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لاستراتيجية التطوير.

وأوضح الفريق ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يتصدر أولويات أجندة العمل نظرا لأهميته الشديدة في رفع عامل الأمان الملاحي وهو ما سيتم بالتوازي مع تدعيم أسطول الهيئة بوحدات بحرية جديدة من قاطرات مصاحبة ولنشات الإرشاد بالإضافة إلى وحدات بحرية متطورة في مجال الإنقاذ البحري.

وأكد الفريق ربيع علي ثقته في أن تثمر العلاقات الممتدة بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات اليابانية عن تحقيق خطوات جيدة في المجالات التي تدعم تنفيذ استراتيجية التطوير بالهيئة، مثمنا في هذا الصدد دور السفير الياباني خلال فترة عمله بالقاهرة على مدار السنوات الماضية، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد في دولة السويد نهاية العام الحالي.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بما تشهده هيئة قناة السويس من تطوير شامل على صعيد تطوير المجرى الملاحي للقناة والأسطول البحري التابع للهيئة، مؤكدا أن قناة السويس تتمتع بأهمية خاصة نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وهو ما يجعلها محور هام لليابان لتعزيز التجارة في المحيط الهادئ وأحد الدعائم الهامة للعلاقات المصرية اليابانية.

وأعرب السفير الياباني عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين وكالة اليابان للتعاون الدولي “الجايكا” و هيئة قناة السويس، في المجال التقني والفني والدراسات التسويقية والتدريب.