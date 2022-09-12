رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تفاصيل لقائه مع الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال الاجتماع الذي عقد على هامش زيارته لقناة السويس .

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: “الفريق اول كوريلا في نهاية الحديث قال أنا ممتن جدا باعتبار الزيارة ناجحة وأنتوا صلحتولي مفاهيم كتير وعرفتوني حاجات زي انتوا بتديروا القناة أنا مكنتش فاكر أنها بالأعداد دي وبالكميات دي”.

وأضاف ربيع: “قعد يسأل عن عدد الأسطول ، يعني مسبش حاجة، وعملية تأمين السفن والقوافل بتعبر ازاي طب بتأمنوها ازاي.. الاحتياجات ازاي.. طب في تمييز بين السفن ولا مفيش تمييز قلتله لا مفيش تمييز”.

وتابع ربيع: “بس إحنا في حاجات في السفن بنديها أولوية في العبور مثل السفن الحربية وحاويات البترول وسفن الغاز في ترتيب عندنا بأهمية العبور مش بالدولة لأن كلهم سواء وعرف أن في أسس في عبور السفن”.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استقبل الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له بمقر الهيئة، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مصر، بحضور اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى، والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس إنطلاقاً من أهميتها الإستراتيجية ودورها الحيوى فى خدمة حركة التجارة العالمية.

فيما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن أهمية قناة السويس باعتبارها شرياناً حيوياً للعالم أجمع، مشيداً بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس.

كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابعوا من خلالها إنتظام حركة الملاحة داخل القناة .

تأتى الزيارة فى إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى كافة المجالات وكذا المساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة.