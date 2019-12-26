أسامة ربيع يكرم 196 من المحالين للتقاعد بقناة السويس

أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تكنُ كل التقدير للعاملين المُكرمين لدورهم البارز في إنجاز المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة

كرَم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس، 196 من قيادات الهيئة والعاملين الذين بلغوا سن التقاعُد بالإدارات المختلفةً بمدينتي الإسماعيلية والسويس، في احتفالية شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين بصندوق التأمين الخاص للعاملين بقناة السويس، وذلك في مركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

ووجه أسامة ربيع جزيل الشكر والعرفان للعاملين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل رفعة قناة السويس، ولم يدخروا أي جهد طوال سنوات خدمتهم الطويلة التي امتدت عبر عشرات السنين من أجل الحفاظ على المكانة المرموقة التي تحظى بها قناة السويس على صعيد التجارة العالمية، وذلك إدراكًا منهم بأنهم عماد نجاح الهيئة في تأدية دورها الحيوي كواحدة من أهم أعمدة الاقتصاد المصري ورافدًا مهمًا للعملة الصعبة للخزانة العامة للدولة، موضحاً أن التكريم يعد سُنة حميدة توارثتها الهيئة من جيل إلى جيل.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تكنُ كل التقدير للعاملين المُكرمين لدورهم البارز في إنجاز المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة التي ستظل دومًا نقطة مُضيئة في تاريخهم المهني يفتخرون بها أمام أبنائهم وأحفادهم، مشددًا على أن الهيئة ستظل داعمةً لهم بتقديم أعلى مستوى من خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية حرصًا منها على توفير كل سبل الراحة لهم.

وقد أشاد رئيس الهيئة بدور العاملين بصندوق التأمين الخاص بقناة السويس في تعظيم وتنمية موارد الصندوق في سبيل خدمة العاملين، وتوفير حياة كريمة لائقة لهم بعد التقاعد.