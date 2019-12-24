رئيس هيئة قناة السويس يفتتح المرحلة الأولى من كورنيش جنوب بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المرحلة الأولى من كورنيش قناة الاتصال الجديد الذي يربط ما بين قناة السويس وبحيرة المنزلة بطول 3650، ومساحة تقدر بـ600 متر.

وأكد المحافظ، عقب افتتاح الممشى، أن ذلك الافتتاح يدعم الشكل الحضاري والجمالي لمنطقة جنوب بورسعيد وضواحيها.

وأكد أن تلك المنطقة سوف تكون منطقة جذب كبيرة لأبناء المحافظة، نظرا لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والسياحية بها.

ويضم كورنيش قناة الاتصال عددا من الخدمات التى تجعل منه مزارا سياحيا لأبناء المدينة وزوارها.

كما يضم أماكن للجلوس، وبروجولات مصممة بشكل جمالي.

ويضم مسرحا لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة.