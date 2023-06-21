أسامة ربيع يعلن حصاد العام المالي 2023/2022 لقناة السويس خلال مؤتمر صحفي اليوم

يعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء ، حصاد العام المالي 2022/2023، ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، خلال مؤتمر صحفي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عرضا تقديميا من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.

ويذكر أن حركة التجارة العابرة بـ«قناة السويس» سجلت خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2022/2023 إيرادات بلغت 8.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 36% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2022/2021 والذي سجل 6.2 مليار دولار.

وعبرت قناة السويس خلال الـ 11 شهرا من العام المالي 2022/2023 ، 23 ألفا و749 سفينة بزيادة بلغت 18.2% مقارنة بنفس الفترة للعام المالي السابق 2021/2022 مسجلة عبور 20 ألفا و79 سفينة أي بفارق 3670 سفينة ، بجانب زيادة 15.6% في حجم الحمولات ، محققة مليارا و396 طن مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والذي سجل حمولات بلغت مليارا و207 ملايين طن.