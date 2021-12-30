نقل وملاحة

رئيس هيئة قناة السويس يشيد بالمرشدين خلال لقائه بوفد الصالون البحري (صور)

تحدث ربيع عن تفاصيل حادث إيفر جيفن وعملية الإنقاذ
أماني العزازي 4:39 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 4:39 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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اختتم وفد الصالون البحرى المصري برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق جولته التفقديه للمحاور البحرية بمحافظتى بورسعيد والاسماعيلية أمس الأربعاء والتى بدأت بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وميناء غرب بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثم زيارة تفقدية لهيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الوفد تحدث خلال كلمته عن مراحل تنفيذ القناه الجديده ولحظات تكاتف المصريين لتوفير تكاليف الحفر لافتا إلى مميزات المشروع فى زياده عدد السفن بعد القناة الجديدة والصعوبات التي تعوق ازدواج القناة بالكامل والمشروع الجاري تنفيذه للتوسعة والذي يشمل زيادة الازدواج ١٠ كم وتوسعة الجزء الجنوبي ٣٠ كم بزيادة عرض القناة ٤٠ متر وزيادة الاعماق.

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كما تحدث ربيع عن تفاصيل حادث ايفر جيفن وعملية الإنقاذ وتأكيد ها أهمية القناه للتجاره العالمية والعمل البطولي للمرشدين في إنهاء تكدس السفن عقب جنوب السفينة باجمالى ٤٢٠ سفينة وانهائه خلال ٦ ايام فقط .

وشمل برنامج الزيارة تفقد مبنى مجمع المحاكيات بالاسماعيلية وعرض تقديمي لمشروعات وانجازات الهيئة وقصيدة قناه السويس. للطبيب والشاعر الكبير اد. أحمد تيمور ، كما استعرض الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق التحديات التي تواجه قناه السويس كما قام وفد الصالون البحرى بحضور مناورة بحرية بالمحاكي وجولة بحرية بالقناة ثم زيارة الانفاق الجديدة بالاسماعيلية.

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جدير بالذكر أن الصالون البحري تأسس في أغسطس 2012، وهو أحد الصالونات الثقافية المتخصصة والذي يضم نخبة متميزة من المهتمين بالمجال البحري والأعمال البحرية، والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعية بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد المرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار مصر دولة بحرية في المقام الأول

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بقلم أماني العزازي

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