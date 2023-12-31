رئيس هيئة قناة السويس يشهد انعقاد المجلس الاستشارى لكلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية

عقدت كلية النقل الدولى واللوجستيات -التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- اجتماعا يوم الخميس الماضى بمحافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة أهم المستجدات الخاصة بها، وناقش الحضور حصولها على الاعتماد الدولى “AACSB” الذى يعد الأهم عالميا فى المجال التعليمى.

قال الفريق أسامة ربيع إن حصول الكلية على هذا الاعتماد الدولى يأتى تأكيدا لدورها المؤثر فى المجتمع الملاحى والتجارى، ودخول الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى ما يعرف بـ”الجيل الرابع” عالميا من حيث جودة التعليم.

وأضاف فى كلمته بالاجتماع، أن هناك شراكة بين قناة السويس والأكاديمية لإمداد الهيئة بكوادر متميزة من المرشدين المؤهلين على أعلى مستوى.

وأشارت الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل واللوجستيات، إلى أن حصول الكلية على الاعتماد الدولى الأمريكي AACSB ، يعكس تطبيقها مبادئ الحوكمة، والجودة، وربط الجانب العلمى بالعملى مع مجتمع الأعمال.

وأضافت فى كلمتها أن الاعتماد يهتم بتحقيق الاستدامة، لاسيما أنه يربط استمرار الجهة الحاصلة عليه لمدة 5 سنوات التزامها بنفس الأداء التى تقوم بتقديمه خلال تلك السنوات.

وذكرت أن الكلية حصلت مؤخرا على موافقة واعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية لقسم لوجستيات الطاقة والبترول، والذى تم إدخاله للكلية لأول مرة خلال العام الجارى.

وأشارت إلى أنه تقرر أن يتم دراسة السنة الأخيرة لطلبة الكلية فى عدد من الجامعات العالمية، ولذا تم الاتفاق مع كليات فى إنجلترا وألمانيا، وأمريكا، والصين، وكندا لتنفيذ ذلك، لافتة إلى أن الهدف من هذه الخطوات هى الاطلاع على أحدث الدراسات العالمية فى مجال اللوجستيات.

وأكدت “ الجزار “ أنه تم مؤخرا تنظيم الملتقى الطلابى للكلية بحضور 25 شركة من السوق الملاحى والتجارى بهدف تبادل الخبرات بين الطلاب والسوقين الملاحى والتجارى.

وكشفت عن تكليف الكلية باجراء دراسات لعدد من الجهات، ومنها جامعة الدول العربية، حول إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صيانة وبناء السفن فى الدول العربية، لافتة إلى أنه خلال 30 يناير المقبل سيتم الانتهاء من الدراسة وعرضها.

وتابعت أنه سيتم إنشاء منصة كاملة لصناعة وصيانة السفن فى الدول العربية، وإطلاقها خلال العام المقبل من خلال جامعة الدول العربية.

ونوهت بقيام الكلية بإجراء دراسة على اقتصاديات التبغ فى مصر، والآثار الاقتصادية لفرض الضريبة على تلك المنتجات، ولاقت الدراسة إشادة من قبل منظمة الصحة العالمية، وفقا لقولها.

وتابعت أنه يتم تنفيذ دراسة عن مدينة دمياط للأثاث، لاسيما أن المدينة واعدة، ولكن ينقصها بعض الخطوات التى تجعلها محورية لصناعة الأثاث فى مصر ومنطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على كل الإجراءات الخاصة بها.

وأشارت إلى أن الكلية قامت بتنفيذ مشروعين لدعم مجتمع الأعمال بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى واتحاد الغرف التجارية، ويتمثل البرنامج الأول فى مجال الطاقة، وتم تأسيس مركز لجميع الابتكارات الخاصة بمجال الطاقة المتجددة، أما المشروع الثانى فيخص تدريب سائقى الشاحنات وأوناش الموانئ وتم خلاله تدريب قرابة 92 سائق شاحنة لشركات مختلفة.

كما تم تدريب قرابة 440 موظفا بشركات النقل الدولى على دبلومة الفياتا العالمية، المتخصصة فى نشاط مرحلى البضائع ووكلاء الشحن.

وتابعت أن الكلية أصبحت المركز الوحيد المعتمد فى مصر لتدريب الشركات على برامج الاتحاد النقل الجوى الدولى “منظمة الإياتا العالمية”، ومن المقرر عقد 4 دورات تدريبية خلال شهر فبراير المقبل، لعدد من وكلاء الشحن والنقل الجوى.

ويضم المجلس الاستشارى للكلية العديد من الجهات ومنها وزارة النقل، والصناعة والتجارة، والمالية، وهيئة قناة السويس، وهيئات الموانئ، والغرف التجارية، وغرف الملاحة، وشعبة خدمات النقل الدولى، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة السلامة البحرية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والشركة القابضة للنقل البحرى.