رئيس هيئة قناة السويس يسرد تفاصيل عبور سفينة إيطالية تضم 65 إصابة «كورونا»

أوضح الفريق أسامة ربيع أن اتفاقية القسطنطينية تفرض علينا عدم منع عبور أي سفينة

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مساء الاثنين، تفاصيل عبور سفينة إيطالية تضم 65 إصابة بفيروس كورونا .

السفينة الإيطالية كانت قادمة من الإمارات

وقال الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلام أحمد موسى: “السفينة كانت جاية من الإمارات وهي سفينة ركاب عليها طاقم فقط منهم 65 حالة مصابين بكورونا والبلاغ كان جايلنا كده بلغنا وزارة الصحة والحجر الصحي”.

وأضاف: “قالوا إن السفينة فيها خطورة إن حد يطلع يتعامل مع السفينة مباشرة، والإرشاد في قناة السويس إجباري للسفن، وكنا محددين أكتر من سيناريو علشان الأزمة بتاعة كورونا “.

إجراءات احترازية

وتابع: “كنا عاملين إجراءات احترازية كتيرة جدا من ضمنها لو سفينة موبوءة أو عليها مصابين هنعمل إيه وكان من ضمن السيناريوهات إننا نرشد السفينة بمركب من قدامها ومركب من خلفها لإرشاد السفينة، وعندنا 16 محطة مراقبة، وهو إجراء صعب مش سهل وأول مرة يتعمل”.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن “فيه مرشدين من إمبارح تطوعوا إنهم يطلعوا على السفينة ويلبسوا الملابس الواقية وأنا رفضت الإجراء ده من أجل أمن وسلامة المرشدين، وعلشان كده خدنا القرار الصعب بإرشاد السفينة عن بعد”.

وسرد تفاصيل إرشاد السفينة الموبوءة قائلا: “دخلت الصبح الساعة 4 صباحا ، حتى خرجت من بورسعيد الساعة 3 عصرا، ودخلناها لوحدها وكنا عايزين نبقى مفضين القناة تحسبا لأي عطل قد يطرأ فيها”.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن اتفاقية القسطنطينية تفرض علينا عدم منع عبور أي سفينة، وكان في حسابتنا أننا لازم نعدي السفينة بأفضل السفن دون توقف وهي سفينة إيطالية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، عن نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA قناة السويس، في ظل إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن “بعد” من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القناة .

ويذكر أن السفينة قادمة من الإمارات ومتجهة إلى إيطاليا ، ضمن قافلة الجنوب العابرة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة .

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الإجراءات الخاصة التي اتبعتها الهيئة تأتي في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الحجر الصحي والتي أوصت بعدم صعود أحد على متن السفينة أو نزول أحد من طاقمها بعد إبلاغ ربان السفينة بوجود 65 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد على متنها .