رئيس هيئة قناة السويس يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، بحضور اللواء أ ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى، والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس إنطلاقاً من أهميتها الإستراتيجية ودورها الحيوى فى خدمة حركة التجارة العالمية.

فيما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن أهمية قناة السويس بإعتبارها شرياناً حيوياً للعالم أجمع، مشيداً بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس.

كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابعوا من خلالها إنتظام حركة الملاحة داخل القناة.

تأتى الزيارة فى إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى كافة المجالات وكذا المساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة