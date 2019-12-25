رئيس هيئة قناة السويس يدشن القاطرة الثالثة «مصطفى محمود».. والرابعة مارس المقبل

ويذكر أن القاطرة الثالثة مصطفى محمود ، تم تسميتها بهذا الاسم تخليدا للشهيد الرائد مصطفى محمود من أبطال القوات البحرية.

تأكيدا لمنشور المال الخميس الماضى ، دشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد القاطرة الثالثة مصطفى محمود طراز مصاحب، بقوة شد 70 طنا بترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الأربعاء ، والذى يعتبر التدشين الثالث على التوالى خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بترسانة بورسعيد البحرية ،

حيث تم تدشين القاطرتين عبد الحميد يوسف وعلى شلبى من سلسلة قاطرات من طراز مصاحب وسيتم تدشين القاطرة الرابعة فى مارس المقبل .

ويذكر أن القاطرة الثالثة مصطفى محمود ، تم تسميتها بهذا الاسم تخليدا للشهيد الرائد مصطفى محمود من أبطال القوات البحرية.

وكانت بوابة المال الإلكترونية قد نشرت أنه فى 25 ديسمبر الحالى سيتم تدشين القاطرة الثالثة طراز «مصاحب» بترسانة بورسعيد التابعة لقناة السويس، من إجمالى 4 قاطرات، بتكلفة الواحدة ما يقرب من 200 مليون جنيه.

ومن المتوقع إطلاق اسم أحد شهداء القوات المسلحة عليها، بعدما أطلق اسم المهندسين “عبد الحميد يوسف وعلى شلبى” بهيئة قناة السويس على القاطرتين السابقين، على أن يتم تدشين القاطرة الرابعة والأخيرة فى الربع الأول من 2020.