رئيس هيئة قناة السويس يتفقد عدة مواقع خدمية

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

شملت الجولة التفقدية، ترسانة بورسعيد البحرية، ومستشفى الرباط التخصصي، ومصيف العاملين ببورسعيد، وأعمال ترميم مبنى القبة وتحويل المنطقة المحيطة لمارينا يخوت عالمي.

في مستهل جولته، تفقد الفريق أسامة ربيع ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملين بها.

وحرص الفريق ربيع على الوقوف على مستجدات أنشطة الترسانة في مجالي بناء وإصلاح السفن بتفقد أعمال بناء المعديتين الجديدتين حمولة ٢١٠ طن لكل منهما بساحة الترسانة بالتوازي مع أعمال بناء معدية ثالثة مماثلة بترسانة بورتوفيق بالسويس وذلك لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بمحور الشط بمحافظة السويس.

يبلغ طول المعدية ٥٦ مترا، وعرضها ١٥مترا، وهى مزودة بعدد ٢ ماكينة SCANIA قدرة الماكينة ٤٠٠ حصان، وعدد ٢ مولد مساعد VOLVO بقدرة ٦٠ كيلو وات لكل منهما.

كما تعرف رئيس الهيئة على جهود تطوير أنظمة التحكم للرافعة إنقاذ ٢ والتي تتم بالتعاون مع شركة ABB حيث يتم العمل على مرحلتين تتضمن تحديث أنظمة التحكم بالأوناش الرئيسية والأوناش المساعدة وهى المرحلة التي قاربت على الانتهاء على أن يليها تحديث مجموعات المولدات الكهربائية للرافعة بالكامل.

عقب ذلك، تابع الفريق ربيع أعمال تصنيع البلوكات المعدنية بقسم التجميع بالترسانة كجزء من مراحل بناء القاطرتين الجديدتين من ثلاثة قاطرات جار بنائها بالترسانة بقوة شد ٧٥ طنا برفاصات ASD ضمن بنود التعاقد مع شركة جوانزو الصينية الذي يتضمن بناء 5 قاطرات اثنتين بالترسانة الصينية وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.

وأكد الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتحديث أسطولها البحري من الوحدات البحرية المعاونة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المقدمة للسفن العابرة.

ثم تفقد رئيس الهيئة ورشة بناء السفن بداية من عنبر التشكيل لمعاينة ماكينة القطعية CNC بعد أعمال تطويرها ورفع كفائتها وزيادة قدرتها لمواكبة الاستخدامات الأحدث، وذلك بالاستعانة بمهمات من شركة إيساب.

تلا ذلك، تفقد قزق ناصر حيث استمع لشرح تفصيلي عن نتائج أعمال اختبارات القزق التي تتم بمعدات ترسانة بورسعيد البحرية وبالتعاون مع الإدارة الهندسية و شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى( إحدى الشركات التابعة للهيئة) لتحديد مدى جاهزية استخدام القزق لأعمال البناء لتبدأ بعدها أعمال الصيانة تمهيدا لإعادة تأهيله ورفع كفائته لتعظيم الاستفادة منه باعتباره أحد آليات نشاط بناء الوحدات البحرية .

وامتدت الجولة التفقدية لتشمل افتتاح عددا من المرافق الخدمية بمحافظة بورسعيد، حيث افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مصيف العاملين بالهيئة ببورسعيد والمقام على مساحة كلية ٤٠٠٠ متر مربع، على شاطئ البحر المتوسط.

والمصيف مزود بقاعة ملحقة وكافيتريا ودورات مياه وأماكن تغيير ملابس وحديقة ومنطقة ألعاب للأطفال ومسطح علوي مناسب لإقامة احتفالات المناسبات العائلية الخاصة.

ثم توجه رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد لافتتاح مستشفى الرباط التخصصي بعد انتهاء أعمال تطويرها ورفع كفاءتها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بشركات الهيئة والمواطنين.

والمستشفى مجهز على أعلى مستوى لاستقبال الحالات الطارئة وإجراء الجراحات والعمليات الدقيقة من خلال جناح عمليات بنظام الكبسولة مزود بميكروسكوب جراحي متقدم وغرفة عناية مركزة بسعة ٥ أسرة، وحجرة إفاقة بسعة ٣ أسرة، كما يحتوي المركز الطبي على جناح تعقيم مركزي وجناح الإقامة الطبية ويتكون من ١٦ حجرة إقامة، بالإضافة إلى وحدات طبية متخصصة تشمل وحده جراحات ميكروسكوبية لجراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة،

ووحدة جراحات المناظير لجراحة الفقرات والجهاز الهضمي ووحدة المسالك البولية، ووحدة جراحات الأوعية الدموية بالإضافة إلى وحدة جراحات مناظير الجهاز الهضمي والتنفسي.

ويتبع المستشفى مجمع عيادات متخصصة جار تجهيزها لتضم ١٢ عيادة في كل التخصصات الطبية، على أن يكون ملحق بها وحدة علاج طبيعي ووحدة كيماوي أورام ووحدة طب أسرة وأشعة ومعمل تحاليل وقاعة تدريب وورش عمل طبية ووحدة للكشف المبكر للفشل الكلوي ووحدة أبحاث وفحوص القلب ووحدة لعلاج مرض السكر والقدم السكري.

في كلمته، أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تنمية دورها المجتمعي في مدن القناة بتبني مجموعة من المشروعات الخدمية والاجتماعية في كافة القطاعات، متعهدا ببذل مزيدا من الجهد لخدمة مجتمع مدن القناة.

ومن جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس لخدمة أهالي القناة والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم سواء خدمات طبية أو ترفيهية أو ثقافية أو غيرها، والتي تدل على اهتمام الهيئة بالعنصر البشري وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإبداع، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون المثمر مع الهيئة بما ينعكس بالإيجاب على مجتمع القناة.

وفي ختام جولته، تفقد الفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان والدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة مجموعة “مكسيم” أعمال تطوير مبنى القبة وتحويل المنطقة المحيطة به لمارينا يخوت عالمي، وفقا للتعاقد الذي يجمع الجهات الثلاثة لإنشاء مشروعات فندقية وسياحية على أرض مملوكة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

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