رئيس هيئة قناة السويس يتابع المراحل النهائية لترميم متحف القناة (صور)

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد الذهبي، استشاري مشروع تطوير متحف قناة السويس، وعدد من مسئولي إدارة الأشغال بالهيئة، المراحل النهائية من أعمال تطوير مشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية.

وجاءت الزيارة، قبيل تسليمه حيث كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، والمهندس محمد عبدالله العلواني مدير المشروع.

وأشاد ربيع بالأداء المتميز للشركة في تنفيذ هذا المشروع التاريخي، والذي يوثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث.

من جانبه، قال المهندس مبارك منصور إن مشروع المتحف عبارة عن أعمال انشائية، وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى للقناة عام 1869، وتأهيلة ليكون متحفا عالمىا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.

كما يشمل المشروع إدارج استراحة فرديناند ديليسبس، داخل المتحف، ويتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

وأضاف مبارك، أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح.